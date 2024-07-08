MasterChef'te Düelloyu Kazandığını Duyan Yarışmacı Stüdyoda Fenalık Geçirdi!
MasterChef'te Düelloyu Kazandığını Duyan Yarışmacı Stüdyoda Fenalık Geçirdi!
MasterChef Türkiye'de şefler düellolarda yarışmacıların yemeklerini değerlendirmeye devam ediyor. Bir yarışmacı düelloyu kazandığını öğrenince stüdyoda fenalık geçirdi.
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'te yarışmacıların kaderi belli oluyor.
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Ana kadroya girmek için yarışan yarışmacılar, her akşam düellolarda ter döküyor.
Geçtiğimiz gün talaş böreği ile yarışan yarışmacılardan birisi kazanan oldu. Ancak heyecanına yenilen yarışmacı adını duyunca fenalık geçirdi.
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