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MasterChef'te Düelloyu Kazandığını Duyan Yarışmacı Stüdyoda Fenalık Geçirdi!

MasterChef'te Düelloyu Kazandığını Duyan Yarışmacı Stüdyoda Fenalık Geçirdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 17:09

MasterChef Türkiye'de şefler düellolarda yarışmacıların yemeklerini değerlendirmeye devam ediyor. Bir yarışmacı düelloyu kazandığını öğrenince stüdyoda fenalık geçirdi.

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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'te yarışmacıların kaderi belli oluyor.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'te yarışmacıların kaderi belli oluyor.

Ana kadroya girmek için yarışan yarışmacılar, her akşam düellolarda ter döküyor.

Ana kadroya girmek için yarışan yarışmacılar, her akşam düellolarda ter döküyor.

Geçtiğimiz gün talaş böreği ile yarışan yarışmacılardan birisi kazanan oldu. Ancak heyecanına yenilen yarışmacı adını duyunca fenalık geçirdi.

Geçtiğimiz gün talaş böreği ile yarışan yarışmacılardan birisi kazanan oldu. Ancak heyecanına yenilen yarışmacı adını duyunca fenalık geçirdi.

İşte o anlar...

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