Alan Yarışmasında Eski Dizileri Bilmeye Çalışan Yarışmacılar Nefes Kesti!
Alan Yarışmasında Eski Dizileri Bilmeye Çalışan Yarışmacılar Nefes Kesti!
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Alan yarışmasında yarışmacılara eski dizilerin isimleri soruldu. Zaman ile yarışan yarışmacıların bilmeye çalıştığı her dizide bizde hop oturduk hop kalktık.
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Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında sunduğu Alan yarışması ile izleyenlerin heyecanını katladı.
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Alan'da yarışmacılara bu kez eski diziler soruldu. Normalde nostaljik bir serüven olacağı tahmin edilse de ekran başındakiler de heyecanlandı.
Oysa hepimiz izledik ve biliyoruz. Ancak bu yarışmada seçenek yok. Zamanla yarışan yarışmacılar süre bitmeden soruyu bilmeye çalıştı.
Ekrana gelen dizi fotoğrafına bakarak ismini tahmin eden yarışmacılar puanları kaptı. İşte o anlar...
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