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Serenay Sarıkaya'nın Başrolünde Olduğu Şahmaran'ın İkinci Sezonundan İlk Görüntüler!

Serenay Sarıkaya'nın Başrolünde Olduğu Şahmaran'ın İkinci Sezonundan İlk Görüntüler!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 11:55

Netflix yapımı Şahmaran'ın merakla beklenen 2. sezonundan ilk kareler geldi. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı dizi yine fırtınalar estirecek gibi görünüyor.

Kaynak: https://x.com/netflixturkiye/status/1...
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Netflix Türkiye'nin orijinal yapımı olan "Şahmaran", 20 Ocak 2023'te ilk sezonuyla izleyicilerle buluştu.

Netflix Türkiye'nin orijinal yapımı olan "Şahmaran", 20 Ocak 2023'te ilk sezonuyla izleyicilerle buluştu.

Dizi, Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir gibi yetenekli oyuncuların başrolde olduğu bir yapım. İkinci sezonun ne zaman yayınlanacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

Dizi, Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir gibi yetenekli oyuncuların başrolde olduğu bir yapım. İkinci sezonun ne zaman yayınlanacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

Şahmaran, bir Türk mitolojik figürü olan yarı insan yarı yılan bir varlığın hikayesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonunda, bu efsanevi varlığın hikayesi modern bir dille ve çarpıcı bir görsellikle sunuldu.

Şahmaran, bir Türk mitolojik figürü olan yarı insan yarı yılan bir varlığın hikayesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonunda, bu efsanevi varlığın hikayesi modern bir dille ve çarpıcı bir görsellikle sunuldu.

İkinci sezon ise 8 Ağustos'ta geliyor. Netflix'in orijinal sosyal medya hesabından yeni sezondan görüntüler paylaşıldı.

İkinci sezon ise 8 Ağustos'ta geliyor. Netflix'in orijinal sosyal medya hesabından yeni sezondan görüntüler paylaşıldı.

İşte ilk yayınlanan görüntüler...

İşte ilk yayınlanan görüntüler...
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Sizce ikinci sezon nasıl geçecek? Yorumlarda buluşalım...

Sizce ikinci sezon nasıl geçecek? Yorumlarda buluşalım...

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Citizen Cane

Netflix ne kadar 💩 dizisi varsa 2.3. hatta 4. sezonu yapmaktan vazgeçmiyor. Türk dizi ve filmler çöp gerçi yabancı filmlerde beş para etmez aldığı paraya yazık. Devamını Gör