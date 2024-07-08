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Çağlar Ertuğrul Milli Maç Sonrası Prens'teki Van Dijk Şarkısına Yapılan Edite Cevap Verdi!

Çağlar Ertuğrul Milli Maç Sonrası Prens'teki Van Dijk Şarkısına Yapılan Edite Cevap Verdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 10:45

Prens dizisinde Kaptan Van Dijk rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul, Hollanda - Türkiye maçı sonrası üzüntüsünü Van Dijk şarkısına yapılan maç editi ile anlattı.

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Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti.

Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti.

Maç sonrası sosyal medyada Prens dizisi severler, dizide futbolcu ile aynı ismi taşıyan Kaptan Van Dijk rolüne gönderme yaptılar.

Maç sonrası sosyal medyada Prens dizisi severler, dizide futbolcu ile aynı ismi taşıyan Kaptan Van Dijk rolüne gönderme yaptılar.

Editler yapıldı, videolar paylaşıldı. Dizide Kaptan Van Dijk rolüne hayat veren Çağlar Ertuğrul da tepkisiz kalamadı.

Editler yapıldı, videolar paylaşıldı. Dizide Kaptan Van Dijk rolüne hayat veren Çağlar Ertuğrul da tepkisiz kalamadı.

Maç sonrası hepimizi boğan hüzne o da kapılmıştı. Duygularını dizide Van Dijk'a hazırlanan şarkı üzerine yapılan saha editi ile anlattı.

Maç sonrası hepimizi boğan hüzne o da kapılmıştı. Duygularını dizide Van Dijk'a hazırlanan şarkı üzerine yapılan saha editi ile anlattı.

İşte o edit...

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Ünlü oyuncunun paylaşımı👇🏻

Ünlü oyuncunun paylaşımı👇🏻
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