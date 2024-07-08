Çağlar Ertuğrul Milli Maç Sonrası Prens'teki Van Dijk Şarkısına Yapılan Edite Cevap Verdi!
Çağlar Ertuğrul Milli Maç Sonrası Prens'teki Van Dijk Şarkısına Yapılan Edite Cevap Verdi!
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Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti.
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Maç sonrası sosyal medyada Prens dizisi severler, dizide futbolcu ile aynı ismi taşıyan Kaptan Van Dijk rolüne gönderme yaptılar.
Editler yapıldı, videolar paylaşıldı. Dizide Kaptan Van Dijk rolüne hayat veren Çağlar Ertuğrul da tepkisiz kalamadı.
Maç sonrası hepimizi boğan hüzne o da kapılmıştı. Duygularını dizide Van Dijk'a hazırlanan şarkı üzerine yapılan saha editi ile anlattı.
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Ünlü oyuncunun paylaşımı👇🏻
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