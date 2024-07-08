MasterChef'te Rizeli Mehmet ile Mehmet Şef Arasında Yaşanan Komik Diyalog Güldürdü
MasterChef'te Rizeli Mehmet ile Mehmet Şef Arasında Yaşanan Komik Diyalog Güldürdü
MasterChef'e katılan Rizeli Mehmet ve Mehmet Yalçınkaya arasında geçen komik diyalog sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oldu.
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Masterchef Türkiye 2024'te üçlü düellolar başladı. Yarışmacılar tam gaz MasterChef olma yolunda yarışa devam ediyor.
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Bu sene yarışmacılar arasında dikkat çeken isimler de var. Onlardan biri de Rizeli Mehmet Akif Yazıcı.
Şeflerin karşısında hünerlerini göstermeye hazırlanan Mehmet, şefin geri saymasını beklemeden yemek malzemelerini açınca ortaya güldüren anlar çıktı.
Mehmet Şef "Niye beklemeden açıyorsun?" diye sordu, yarışmacının konuşması ve tepkileri herkesi güldürdü.
İşte o anlar:
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