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MasterChef'te Rizeli Mehmet ile Mehmet Şef Arasında Yaşanan Komik Diyalog Güldürdü

MasterChef'te Rizeli Mehmet ile Mehmet Şef Arasında Yaşanan Komik Diyalog Güldürdü

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 10:27

MasterChef'e katılan Rizeli Mehmet ve Mehmet Yalçınkaya arasında geçen komik diyalog sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oldu.

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Masterchef Türkiye 2024'te üçlü düellolar başladı. Yarışmacılar tam gaz MasterChef olma yolunda yarışa devam ediyor.

Masterchef Türkiye 2024'te üçlü düellolar başladı. Yarışmacılar tam gaz MasterChef olma yolunda yarışa devam ediyor.

Bu sene yarışmacılar arasında dikkat çeken isimler de var. Onlardan biri de Rizeli Mehmet Akif Yazıcı.

Bu sene yarışmacılar arasında dikkat çeken isimler de var. Onlardan biri de Rizeli Mehmet Akif Yazıcı.

Şeflerin karşısında hünerlerini göstermeye hazırlanan Mehmet, şefin geri saymasını beklemeden yemek malzemelerini açınca ortaya güldüren anlar çıktı.

Şeflerin karşısında hünerlerini göstermeye hazırlanan Mehmet, şefin geri saymasını beklemeden yemek malzemelerini açınca ortaya güldüren anlar çıktı.

Mehmet Şef "Niye beklemeden açıyorsun?" diye sordu, yarışmacının konuşması ve tepkileri herkesi güldürdü.

Mehmet Şef "Niye beklemeden açıyorsun?" diye sordu, yarışmacının konuşması ve tepkileri herkesi güldürdü.

İşte o anlar:

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