Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Türk Yemeği Yapamayan Yarışmacılara Mehmet Şef Sinirlendi!

MasterChef'te Türk Yemeği Yapamayan Yarışmacılara Mehmet Şef Sinirlendi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 13:15

MasterChef Türkiye'de düello yemeği islim kebabıydı. Ama yarışmacılar onun ne olduğunu bilemeyince Mehmet Şef sinirlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef'te düellolarda ter döken yarışmacıların islim kebabı ile sınavı gündem oldu.

MasterChef'te düellolarda ter döken yarışmacıların islim kebabı ile sınavı gündem oldu.

Düelloda yapılması beklenen yemeğin tarifini verdikten sonra hala yarışmacıların yemeği yapamadığını gören şefler şok oldu.

Düelloda yapılması beklenen yemeğin tarifini verdikten sonra hala yarışmacıların yemeği yapamadığını gören şefler şok oldu.

Mehmet Şef "Mesleği bırakırım!" dedi...

Mehmet Şef yarışma bittikten sonra yarışmacılara "Burası MasterChef Türkiye. Türk yemeğini nasıl yapamazsınız" diye kızdı.

Mehmet Şef yarışma bittikten sonra yarışmacılara "Burası MasterChef Türkiye. Türk yemeğini nasıl yapamazsınız" diye kızdı.

İşte o anlar...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın