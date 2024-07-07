MasterChef'te Türk Yemeği Yapamayan Yarışmacılara Mehmet Şef Sinirlendi!
MasterChef'te Türk Yemeği Yapamayan Yarışmacılara Mehmet Şef Sinirlendi!
MasterChef Türkiye'de düello yemeği islim kebabıydı. Ama yarışmacılar onun ne olduğunu bilemeyince Mehmet Şef sinirlendi.
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MasterChef'te düellolarda ter döken yarışmacıların islim kebabı ile sınavı gündem oldu.
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Düelloda yapılması beklenen yemeğin tarifini verdikten sonra hala yarışmacıların yemeği yapamadığını gören şefler şok oldu.
Mehmet Şef yarışma bittikten sonra yarışmacılara "Burası MasterChef Türkiye. Türk yemeğini nasıl yapamazsınız" diye kızdı.
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