Müge Anlı ile İçişleri Bakanı Arasındaki Yaşananlara İrfan Değirmenci'nin Akıl Karıştıran Yorumu!
Müge Anlı ile İçişleri Bakanı Arasındaki Yaşananlara İrfan Değirmenci'nin Akıl Karıştıran Yorumu!
Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında yaşananlar hakkında yorum yaptı. 'Sizce yeni sezonda programa baskı gelir mi?' diye sordu.
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Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklamasında "Gündüz kuşağında yayınlanan programları hiç beğenmiyorum" demişti.
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Ardından Müge Anlı'nın programda "Baştaki adamlar" diye konuşması İçişleri Bakanı'na gittiği düşünüldü.
Anlı, "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" demişti.
Sonrasında "Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum" diyen Anlı, sözlerinin Bakan'a gittiği iddiasını düzeltti.
"Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın" diyen Anlı, "Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" dedi.
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Gazeteci İrfan Değirmenci'nin de gündeminde bu yaşananlar vardı. İsim vermeden karşılıklı sarf edilen sözleri değerlendiren Değirmenci, "Yeni sezonda da programım devam eder mi, etmez mi bilmiyorum" diyen Anlı'nın programı için "Sizce kaldırılabilir mi?" diyerek soru işareti bıraktı.
İşte o yorumu...
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