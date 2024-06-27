Müge Anlı İçişleri Bakanı'na Yanıt Verdiği Düşünülen Sözleri Hakkında Açıklama Yaptı
Müge Anlı İçişleri Bakanı'na Yanıt Verdiği Düşünülen Sözleri Hakkında Açıklama Yaptı
Müge Anlı, programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sarf ettiği düşünülen sözleri hakkında açıklama yaptı.
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Müge Anlı'nın dünkü yayınında, "Gündüz kuşağında yayınlanan programları hiç beğenmiyorum" diyen Ali Yerlikaya'ya yanıt verdiği düşünülmüştü.
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Anlı, "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" demişti.
Sosyal medyada isim vermeden yaptığı bu açıklamanın, geçtiğimiz haftalarda konuşan Bakan Yerlikaya'ya gittiği düşünüldü.
Ancak Anlı bugünkü yayınında sözlerinin çarpıtıldığını söyledi, "Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum" dedi.
"Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın" diyen Anlı, "Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" dedi.
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