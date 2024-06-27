Görüş Bildir
Haberler
TV
Müge Anlı İçişleri Bakanı'na Yanıt Verdiği Düşünülen Sözleri Hakkında Açıklama Yaptı

Müge Anlı İçişleri Bakanı'na Yanıt Verdiği Düşünülen Sözleri Hakkında Açıklama Yaptı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 10:53

Müge Anlı, programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sarf ettiği düşünülen sözleri hakkında açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı'nın dünkü yayınında, "Gündüz kuşağında yayınlanan programları hiç beğenmiyorum" diyen Ali Yerlikaya'ya yanıt verdiği düşünülmüştü.

Müge Anlı'nın dünkü yayınında, "Gündüz kuşağında yayınlanan programları hiç beğenmiyorum" diyen Ali Yerlikaya'ya yanıt verdiği düşünülmüştü.

Anlı, "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" demişti.

Anlı, "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" demişti.

Sosyal medyada isim vermeden yaptığı bu açıklamanın, geçtiğimiz haftalarda konuşan Bakan Yerlikaya'ya gittiği düşünüldü.

Sosyal medyada isim vermeden yaptığı bu açıklamanın, geçtiğimiz haftalarda konuşan Bakan Yerlikaya'ya gittiği düşünüldü.

Ancak Anlı bugünkü yayınında sözlerinin çarpıtıldığını söyledi, "Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum" dedi.

Ancak Anlı bugünkü yayınında sözlerinin çarpıtıldığını söyledi, "Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum" dedi.

"Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın" diyen Anlı, "Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" dedi.

"Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın" diyen Anlı, "Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
15
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın