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Oktay Kaynarca'nın Yeni Yarışması Alan'da Ses Taklidi ile İş Bulan Yarışmacı Video Paylaştı

Oktay Kaynarca'nın Yeni Yarışması Alan'da Ses Taklidi ile İş Bulan Yarışmacı Video Paylaştı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 17:14

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu Alan yarışmasında yaptığı ses taklidi ile iş teklifi alan yarışmacı iş yerinden video paylaştı.

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Oktay Kaynarca ATV ekranlarında yeni bir yarışma programı sunmaya başladı.

Oktay Kaynarca ATV ekranlarında yeni bir yarışma programı sunmaya başladı.

Yarışma, farklı kategorilerde yeteneklere sahip yarışmacıların birbirleriyle rekabet ederek daha fazla alan kazanmalarını içeriyor ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Yarışma, farklı kategorilerde yeteneklere sahip yarışmacıların birbirleriyle rekabet ederek daha fazla alan kazanmalarını içeriyor ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Alan adlı bu yarışma programında, çeşitli yeteneklere sahip renkli yarışmacılar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Zeynep Sena Erkök adında bir kadın yarışmacı, ses taklidi yeteneğiyle yarışmaya damga vurdu.

Alan adlı bu yarışma programında, çeşitli yeteneklere sahip renkli yarışmacılar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Zeynep Sena Erkök adında bir kadın yarışmacı, ses taklidi yeteneğiyle yarışmaya damga vurdu.

Erkök, yarışmada 'öylesine' yaptığı bu ses taklidi sonucunda iş teklifi aldığını açıklamıştı. Dublaj yaptığı sırada iş yerinden bir video paylaşan yarışmacı gündem oldu.

Erkök, yarışmada 'öylesine' yaptığı bu ses taklidi sonucunda iş teklifi aldığını açıklamıştı. Dublaj yaptığı sırada iş yerinden bir video paylaşan yarışmacı gündem oldu.

İşte o video...

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