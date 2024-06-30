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Oktay Kaynarca'nın Sunduğu Yeni Yarışma Programı "Alan"da Yarışmacıdan Şaşırtan Taklit!

Oktay Kaynarca'nın Sunduğu Yeni Yarışma Programı "Alan"da Yarışmacıdan Şaşırtan Taklit!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 12:39

'Alan' adlı yarışma programı ATV ekranlarına ilk kez geldi. Yarışmaya katılan bir yarışmacının taklit yeteneği sosyal medyada gündem oldu.

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Atv’nin yeni programı "Alan" yarışmacı performansları ile sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.

Atv’nin yeni programı "Alan" yarışmacı performansları ile sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.

Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacılar seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacılar seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalışıyorlar.

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalışıyorlar.

Yarışmanın son bölümünde bir yarışmacının sohbet sırasında ses taklidi yaptığı anlar gündeme oturdu.

Yarışmanın son bölümünde bir yarışmacının sohbet sırasında ses taklidi yaptığı anlar gündeme oturdu.

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