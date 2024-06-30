Son Önlük Verildi: MasterChef'te İkinci Tur Başladı!
Son Önlük Verildi: MasterChef'te İkinci Tur Başladı!
MasterChef Türkiye'de ilk turun ardından 2. tur için nefesler tutuldu. Dün akşam son kazanan yarışmacıya önlüğü verildi.
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MasterChef Türkiye'de ilk tur sona erdi. Dün akşamki bölümde son yarışmacı önlüğü kaptı.
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İlk turun ardından düellolar başladı. MasterChef'te artık bu akşam 2. turun yayınlanması bekleniyor.
Final turuna kadar 2. turda mücadele edecek yarışmacıların ardından ana kadro belirlenecek.
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