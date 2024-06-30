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Son Önlük Verildi: MasterChef'te İkinci Tur Başladı!

Son Önlük Verildi: MasterChef'te İkinci Tur Başladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 11:13

MasterChef Türkiye'de ilk turun ardından 2. tur için nefesler tutuldu. Dün akşam son kazanan yarışmacıya önlüğü verildi.

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MasterChef Türkiye'de ilk tur sona erdi. Dün akşamki bölümde son yarışmacı önlüğü kaptı.

MasterChef Türkiye'de ilk tur sona erdi. Dün akşamki bölümde son yarışmacı önlüğü kaptı.

İlk turun ardından düellolar başladı. MasterChef'te artık bu akşam 2. turun yayınlanması bekleniyor.

İlk turun ardından düellolar başladı. MasterChef'te artık bu akşam 2. turun yayınlanması bekleniyor.

Final turuna kadar 2. turda mücadele edecek yarışmacıların ardından ana kadro belirlenecek.

Final turuna kadar 2. turda mücadele edecek yarışmacıların ardından ana kadro belirlenecek.

İşte ilk turun ardından yayınlanan fragman:

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