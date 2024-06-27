Reytingleri Altüst Etti! Televizyon Ekranlarına Çekya-Türkiye Maçı Damgasını Vurdu!
Reytingleri Altüst Etti! Televizyon Ekranlarına Çekya-Türkiye Maçı Damgasını Vurdu!
Kaynak: https://tiak.com.tr/tablolar
Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek EURO 2024'te tur atladı. Maç, televizyon ekranlarında son zamanların en yüksek reytingine ulaştı.
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Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.
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Türkiye uzatma dakikalarında attığı golle Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi.
Maçın bitişi ile birlikte Türkiye, grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak turnuvada son 16'ya kalmayı başardı.
Heyecanın dorukta olduğu maç, televizyon ekranlarında son zamanların en yüksek reytingine ulaştı.
Türkiye-Çekya maçı Total'de 14.60, AB'de 21.97 ve ABC1'de 20.10'a ulaştı.
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