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Reytingleri Altüst Etti! Televizyon Ekranlarına Çekya-Türkiye Maçı Damgasını Vurdu!

Reytingleri Altüst Etti! Televizyon Ekranlarına Çekya-Türkiye Maçı Damgasını Vurdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 11:34

Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek EURO 2024'te tur atladı. Maç, televizyon ekranlarında son zamanların en yüksek reytingine ulaştı.

Kaynak: https://tiak.com.tr/tablolar
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Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Türkiye uzatma dakikalarında attığı golle Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi.

Türkiye uzatma dakikalarında attığı golle Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi.

Maçın bitişi ile birlikte Türkiye, grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak turnuvada son 16'ya kalmayı başardı.

Maçın bitişi ile birlikte Türkiye, grubunu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak turnuvada son 16'ya kalmayı başardı.

Heyecanın dorukta olduğu maç, televizyon ekranlarında son zamanların en yüksek reytingine ulaştı.

Heyecanın dorukta olduğu maç, televizyon ekranlarında son zamanların en yüksek reytingine ulaştı.

Türkiye-Çekya maçı Total'de 14.60, AB'de 21.97 ve ABC1'de 20.10'a ulaştı.

Türkiye-Çekya maçı Total'de 14.60, AB'de 21.97 ve ABC1'de 20.10'a ulaştı.

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