Arda Güler Rakibine "Biraz" Sinirlenmiş: Çekya Maçının Sonundaki Gergin Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Büyük heyecana sahne olan A Milli Takım'ın Çekya maçı, gerginlikle noktalanmıştı. Çek futbolcu Tomas Chory, galibiyete sevinen Orkun Kokçü ve Ferdi Kadıoğlu'na sataşmış, daha sonra kırmızı kart görmüştü. Genç yıldızımız Arda'nın da 29 yaşındaki futbolcuyu 'sakin' bir dille uyardığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 😊