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Arda Güler Rakibine "Biraz" Sinirlenmiş: Çekya Maçının Sonundaki Gergin Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Arda Güler Rakibine "Biraz" Sinirlenmiş: Çekya Maçının Sonundaki Gergin Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 10:47

Büyük heyecana sahne olan A Milli Takım'ın Çekya maçı, gerginlikle noktalanmıştı. Çek futbolcu Tomas Chory, galibiyete sevinen Orkun Kokçü ve Ferdi Kadıoğlu'na sataşmış, daha sonra kırmızı kart görmüştü. Genç yıldızımız Arda'nın da 29 yaşındaki futbolcuyu 'sakin' bir dille uyardığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 😊

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EURO 2024'te grup etabının heyecanı sona erdi. Milli Takım, son maçında Çekya'yı 2-1'le geçti ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

EURO 2024'te grup etabının heyecanı sona erdi. Milli Takım, son maçında Çekya'yı 2-1'le geçti ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Maçın ardından ortalık bir anda karıştı. Çekya, yenilgiyi hazmedemedi.

Maçın ardından ortalık bir anda karıştı. Çekya, yenilgiyi hazmedemedi.

Chory, galibiyete sevinen futbolcumuz Orkun'a topu fırlattı. Ferdi, Chory'e anında tepki gösterdi.

Ardından milli futbolcularımız da olaya dahil oldu. Arda, rakibine "Has***tir lan" dedi.👇

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