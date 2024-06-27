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Milli Takım'daki Performansıyla Eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'ndan Çekya Zaferi Sonrası Alkış Toplayan Açıklama

Milli Takım'daki Performansıyla Eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'ndan Çekya Zaferi Sonrası Alkış Toplayan Açıklama

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 09:59

A Milli Takım, EURO 2024'te grup etabını 2-1'lik Çekya galibiyeti ile noktaladı. Milliler, bu sonuçla EURO 2008'in ardından ilk kez büyük bir turnuvada adını bir üst tura yazdırdı. Zaferin mimarlarından Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda son günlerdeki eleştirilere karşı sorumluluk alarak genç yıldızları koruyan bir açıklamada bulundu.

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı.

Milliler, rakibini 2-1'le geçerek galibiyete uzandı. Goller, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'dan geldi.

Milliler, rakibini 2-1'le geçerek galibiyete uzandı. Goller, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'dan geldi.

Müthiş bir vuruşla karşılaşmanın gol perdesini açan ve ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu, heyecan dolu mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu.

Müthiş bir vuruşla karşılaşmanın gol perdesini açan ve ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu, heyecan dolu mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu.

Tecrübeli orta saha, son günlerdeki eleştirilere karşı genç futbolcuları korudu. 👇

Tecrübeli orta saha, son günlerdeki eleştirilere karşı genç futbolcuları korudu. 👇

'Birçok arkadaşımın ilk Avrupa kupası. Bunları çalışmalı ve daha iyi olmamız gerekiyor. Can-ı gönülden söylüyorum, eğer eleştiri geliyorsa bana gelsin. Yeter ki genç arkadaşlarıma gelmesin. Onlar rahat olsun. Onlar bizim için çok değerli. Kaptan olunca normal bu işler. Kabul ediyorum ama aşırı eleştiriyi kabul etmiyorum. Çünkü ben istersem konuşabilirim. Söylediklerim de olur ama söylemiyorum. Zamanı gelince söylerim.'

Çalhanoğlu'nun açıklamasına gelen yorumlar 👇

Çalhanoğlu'nun açıklamasına gelen yorumlar 👇
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