Milli Takım'daki Performansıyla Eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'ndan Çekya Zaferi Sonrası Alkış Toplayan Açıklama
Milli Takım'daki Performansıyla Eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'ndan Çekya Zaferi Sonrası Alkış Toplayan Açıklama
A Milli Takım, EURO 2024'te grup etabını 2-1'lik Çekya galibiyeti ile noktaladı. Milliler, bu sonuçla EURO 2008'in ardından ilk kez büyük bir turnuvada adını bir üst tura yazdırdı. Zaferin mimarlarından Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda son günlerdeki eleştirilere karşı sorumluluk alarak genç yıldızları koruyan bir açıklamada bulundu.
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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı.
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Milliler, rakibini 2-1'le geçerek galibiyete uzandı. Goller, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'dan geldi.
Müthiş bir vuruşla karşılaşmanın gol perdesini açan ve ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu, heyecan dolu mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu.
Tecrübeli orta saha, son günlerdeki eleştirilere karşı genç futbolcuları korudu. 👇
Çalhanoğlu'nun açıklamasına gelen yorumlar 👇
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