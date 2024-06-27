Milli Takım'daki Performansıyla Eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'ndan Çekya Zaferi Sonrası Alkış Toplayan Açıklama

'Birçok arkadaşımın ilk Avrupa kupası. Bunları çalışmalı ve daha iyi olmamız gerekiyor. Can-ı gönülden söylüyorum, eğer eleştiri geliyorsa bana gelsin. Yeter ki genç arkadaşlarıma gelmesin. Onlar rahat olsun. Onlar bizim için çok değerli. Kaptan olunca normal bu işler. Kabul ediyorum ama aşırı eleştiriyi kabul etmiyorum. Çünkü ben istersem konuşabilirim. Söylediklerim de olur ama söylemiyorum. Zamanı gelince söylerim.'