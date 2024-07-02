Oktay Kaynarca'nın Yeni Yarışması Alan'da Ses Taklidi Yapan Yarışmacıya Teklif Gitmiş!
Oktay Kaynarca'nın Yeni Yarışması Alan'da Ses Taklidi Yapan Yarışmacıya Teklif Gitmiş!
ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu Alan yarışmasında geçtiğimiz günlerde bir kadın yarışmacı ses taklidi yapmıştı. Yarışmacı kendisine iş teklifi gittiğini açıkladı!
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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın final yapmasıyla birlikte boşa çıkan Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında yepyeni bir yarışma sunmaya başladı.
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Farklı kategorilerden birer alana sahip yarışmacıların, birbirleriyle yarışarak daha fazla alan kazandığı yarışma kısa sürede büyük beğeni topladı.
Birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı Alan'da geçtiğimiz günlerde Zeynep Sena Erkök isimli bir kadın yarışmacı ses taklidi yaparak yarışmaya damga vurmuştu.
Erkök, yarışmada 'öylesine' yaptığı bu ses taklidi sonucu iş teklifi aldığını itiraf etti!
Başarılı bir taklitti doğrusu, umuyoruz ki yolu açık olur! ❤️
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