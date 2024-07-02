Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, 2. sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Türkmen bu konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizimiz Kızılcık Şerbeti, 2. sezon finaliyle hepimizin ağzını bir karış açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm gerçeklerin birer birer ortaya döküldüğü dizide kaosu iliklerimize kadar hissederken, sezon finalindeki bir dizi ayrılık haberi canımızı sıkmıştı.
Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen'in kadrosundan ayrıldığı Şerbo'da her oyuncunun ayrılık sebebi farklı olurken, dizinin Çimen'i Türkmen'den ilk açıklama geldi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selin Türkmen, senaryo gereği diziden ayrılması gerektiğini belirtirken, bir yandan da okulunun devam ettiğinin altını çizdi.
İşte Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın