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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 11:08

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, 2. sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Türkmen bu konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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Fenomen dizimiz Kızılcık Şerbeti, 2. sezon finaliyle hepimizin ağzını bir karış açık bıraktı.

Fenomen dizimiz Kızılcık Şerbeti, 2. sezon finaliyle hepimizin ağzını bir karış açık bıraktı.

Tüm gerçeklerin birer birer ortaya döküldüğü dizide kaosu iliklerimize kadar hissederken, sezon finalindeki bir dizi ayrılık haberi canımızı sıkmıştı.

Tüm gerçeklerin birer birer ortaya döküldüğü dizide kaosu iliklerimize kadar hissederken, sezon finalindeki bir dizi ayrılık haberi canımızı sıkmıştı.

Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen'in kadrosundan ayrıldığı Şerbo'da her oyuncunun ayrılık sebebi farklı olurken, dizinin Çimen'i Türkmen'den ilk açıklama geldi.

Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen'in kadrosundan ayrıldığı Şerbo'da her oyuncunun ayrılık sebebi farklı olurken, dizinin Çimen'i Türkmen'den ilk açıklama geldi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selin Türkmen, senaryo gereği diziden ayrılması gerektiğini belirtirken, bir yandan da okulunun devam ettiğinin altını çizdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selin Türkmen, senaryo gereği diziden ayrılması gerektiğini belirtirken, bir yandan da okulunun devam ettiğinin altını çizdi.

İşte Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti açıklaması:

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