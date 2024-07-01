Senaryoyu Açık Etmişti: İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka Yeni Sezonla İlgili Açıklamalarda Bulundu!
Senaryoyu Açık Etmişti: İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka Yeni Sezonla İlgili Açıklamalarda Bulundu!
Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
İnci Taneleri'nde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka, diziye dahil olmadan hemen önce önemli bir spoiler vermişti. Bu kez temkinli davranan Aka, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan İnci Taneleri, Kanal D'nin en etkili dizisi olmayı başardı.
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Perşembe akşamlarının zirvesinde yer almayı başaran dizi bu sayede ikinci sezon onayını tereddütsüz aldı.
Dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin oğlunu canlandıran Kubilay Aka, henüz senaryoda belli olmayan bu detayı bir röportajda vermişti.
2. Sayfa Official ekibinin "yeni spoiler var mı?" sorusuna bu kez temkinli davranan Aka, "Yılmaz Hoca'ya sorun" diyerek olası bir spoiler'ı da engellemiş oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın henüz senaryoyu yazdığını belirten ünlü oyuncunun röportajını buradan izleyebilirsiniz:
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