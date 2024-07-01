Eski MasterChef Yarışmacısı Ayaz Geçer'in Mehmet Şef İtirafı Gündem Oldu!
Eski MasterChef Yarışmacısı Ayaz Geçer'in Mehmet Şef İtirafı Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@gurmoss.tv/vi...
TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı andan bu yana ekranların en sevilen yemek yarışması olmayı başlayan MasterChef'te yeni sezon başladı. Yarışmaya katılan hemen her yarışmacı da kendini göstermeyi başardı ve kariyerinde ilerlemeye başladı. Yarışmaya 2022 yılında katılarak 3. olmayı başaran ve şimdilerde kendine ait bir restoranı olan Ayaz Geçer de kariyerinde önemli bir yere sahip Mehmet Şef'le ilgili itirafta bulundu.
Kaynak: Gurmoss
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TV ekranlarının en sevilen yemek yarışması MasterChef'ta ana kadronun belirlenmesi için yapılan elemeleri geride bırakarak 2. tura geçildi.
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Yarışmanın etkisi yalnızca izleyici üzerinde olmuyor. Yarışmaya katılarak kendini göstermeyi başaran pek çok yarışmacı kariyerinde önemli bir sıçrama yaşıyor.
MasterChef 2022'ye katılarak kendini göstermeyi başaran yarışmacılardan biri olan Ayaz Geçer de yarışma sonrası kendi restoranını açmıştı.
Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamayı başaran Ayaz, hem nasıl aşçı olduğunu hem de "kanatçı" restoranını açmasındaki Mehmet Şef etkisini anlattı.
Tava sallamayı bulaşık köpüğünü tavada sallayarak, el açma pizzayı temizlik bezini aça aça öğrendiğini söyleyen Ayaz, kanatçısını da Mehmet Şef sayesinde açtığını itiraf etti.
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Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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