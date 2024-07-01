Eski MasterChef Yarışmacısı Ayaz Geçer'in Mehmet Şef İtirafı Gündem Oldu!

TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı andan bu yana ekranların en sevilen yemek yarışması olmayı başlayan MasterChef'te yeni sezon başladı. Yarışmaya katılan hemen her yarışmacı da kendini göstermeyi başardı ve kariyerinde ilerlemeye başladı. Yarışmaya 2022 yılında katılarak 3. olmayı başaran ve şimdilerde kendine ait bir restoranı olan Ayaz Geçer de kariyerinde önemli bir yere sahip Mehmet Şef'le ilgili itirafta bulundu.

Kaynak: Gurmoss