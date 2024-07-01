Müjdemizi İsteriz! Tolga Çevik Efsane Şov Programı ile Televizyon Ekranlarına Geri Dönüyor!
Müjdemizi İsteriz! Tolga Çevik Efsane Şov Programı ile Televizyon Ekranlarına Geri Dönüyor!
Onu ekranlarda görmeyi çok özledik! Keşke başka bir şey isteseymişiz! Tolga Çevik'in sunumuyla Tolgshow Filtresiz artık televizyonda yayınlanacak.
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"Arkadaşım Hoşgeldin"den bu yana ekranlarda yüzümüzü güldüren nadir projeler oldu. Tolga Çevik'i çok özledik!
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Sonunda dileklerimiz kabul oldu! Çevik'in EXXEN'de yayınlanan 'Tolgshow Filtresiz' programı artık Now TV'de yayınlanacak.
Her salı günü saat 20.00'de eski bölümleri ile ekrana gelecek olan 'Tolgshow Filtresiz' yeniden izlemek isteyenler ve hiç izlemeyenler için keyifli bir yayın olacak.
2 Temmuz Salı günü yayınlanacak olan ilk bölümün konukları ise eski bölümlere göre İbrahim Büyükak ile Aslı Enver! Şimdiden iyi seyirler!
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