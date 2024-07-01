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Ali İhsan Varol Yeni Programı Alfa Petek’i Akım Videosu ile Duyurdu!

Ali İhsan Varol Yeni Programı Alfa Petek’i Akım Videosu ile Duyurdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 14:39

Ali İhsan Varol hafta içi her gün, tv100 ekranlarında yayınlanacak Alfa Petek yarışmasını akım videosu ile duyurdu.

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Ekranların sevilen ismi Ali İhsan Varol, yeni yarışma programı ile tv100 ekranlarında olacak.

Ekranların sevilen ismi Ali İhsan Varol, yeni yarışma programı ile tv100 ekranlarında olacak.

Alfapetek adlı yarışma programında yarışmacılara, alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular sorulacak. Hızlı bilen kazanacak!

Alfapetek adlı yarışma programında yarışmacılara, alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular sorulacak. Hızlı bilen kazanacak!

Bugün itibariyle yayınlanacak programını ise Varol, kendi tarzında ve sosyal medya akımıyla duyurdu.

Bugün itibariyle yayınlanacak programını ise Varol, kendi tarzında ve sosyal medya akımıyla duyurdu.

İşte o videosu...

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