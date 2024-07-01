Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak'tan Güldüren Timur İtirafı!

Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak'tan Güldüren Timur İtirafı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 13:33

Yeni sezonun ne getireceğini tahmin etmek zor olsa da, Bahar'ın güçlü başlangıcı ve izleyicilerin merakla beklediği Eylül ayı, yeni sezonun heyecanını artırıyor. Nil Sude Albayrak, canlandırdığı Seren karakterinden uzaklaştı ve Onedio'da 'Basar mısın, basmaz mısın?' oyununu oynadı. Bakın, ne itiraflarda bulundu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bahar, hayatımıza bahar gibi girdi! Sezona efsane bir başlangıç yapan dizi kısa zamanda reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Bahar, hayatımıza bahar gibi girdi! Sezona efsane bir başlangıç yapan dizi kısa zamanda reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte diziye kısa bir ara verdik ancak daha şimdiden Bahar'ı çok özledik!

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte diziye kısa bir ara verdik ancak daha şimdiden Bahar'ı çok özledik!

Efsane bir final bölümü ile "Kim öldü, kim kaldı?" daha anlayamadan bitiveren Bahar'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.

Efsane bir final bölümü ile "Kim öldü, kim kaldı?" daha anlayamadan bitiveren Bahar'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.

Dizide Bahar'ın oğlu Aziz Uras'ın sevgilisi Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak Onedio'ya konuk oldu.

Dizide Bahar'ın oğlu Aziz Uras'ın sevgilisi Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak Onedio'ya konuk oldu.

Ekibimizle "Basar mısın, basmaz mısın?" oynayan Albayrak'ın Timur ile ilgili itirafı ise güldürdü.

Ekibimizle "Basar mısın, basmaz mısın?" oynayan Albayrak'ın Timur ile ilgili itirafı ise güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın