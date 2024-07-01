Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak'tan Güldüren Timur İtirafı!

Yeni sezonun ne getireceğini tahmin etmek zor olsa da, Bahar'ın güçlü başlangıcı ve izleyicilerin merakla beklediği Eylül ayı, yeni sezonun heyecanını artırıyor. Nil Sude Albayrak, canlandırdığı Seren karakterinden uzaklaştı ve Onedio'da 'Basar mısın, basmaz mısın?' oyununu oynadı. Bakın, ne itiraflarda bulundu?