Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak'tan Güldüren Timur İtirafı!
Bahar Dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak'tan Güldüren Timur İtirafı!
Yeni sezonun ne getireceğini tahmin etmek zor olsa da, Bahar'ın güçlü başlangıcı ve izleyicilerin merakla beklediği Eylül ayı, yeni sezonun heyecanını artırıyor. Nil Sude Albayrak, canlandırdığı Seren karakterinden uzaklaştı ve Onedio'da 'Basar mısın, basmaz mısın?' oyununu oynadı. Bakın, ne itiraflarda bulundu?
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Bahar, hayatımıza bahar gibi girdi! Sezona efsane bir başlangıç yapan dizi kısa zamanda reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.
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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte diziye kısa bir ara verdik ancak daha şimdiden Bahar'ı çok özledik!
Efsane bir final bölümü ile "Kim öldü, kim kaldı?" daha anlayamadan bitiveren Bahar'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.
Dizide Bahar'ın oğlu Aziz Uras'ın sevgilisi Seren karakterini canlandıran Nil Sude Albayrak Onedio'ya konuk oldu.
Ekibimizle "Basar mısın, basmaz mısın?" oynayan Albayrak'ın Timur ile ilgili itirafı ise güldürdü.
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İşte o anlar...
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