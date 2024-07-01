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Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Soruya Bir KPSS Öğrencisi İsyan Etti!

Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Soruya Bir KPSS Öğrencisi İsyan Etti!

Kim Milyoner Olmak İster
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 12:32

Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz akşam bir yarışmacıya sorulan sorunun KPSS düzeyinde olduğunu söyleyen bir öğrenci sosyal medya üzerinden isyan etti.

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) birçok öğrencinin hayallerinin ilk adımı. Bu nedenle sınavda sorulan sorular öğrencilerin kaderini belirliyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) birçok öğrencinin hayallerinin ilk adımı. Bu nedenle sınavda sorulan sorular öğrencilerin kaderini belirliyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'deki soru, bir KPSS öğrencisini isyan ettirdi.

Geçtiğimiz gün yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'deki soru, bir KPSS öğrencisini isyan ettirdi.

Aylarca sınavı geçmek için hazırlanan öğrenci, "Bu sorunun değeri nasıl 300 bin TL olabilir?" diye sordu.

Aylarca sınavı geçmek için hazırlanan öğrenci, "Bu sorunun değeri nasıl 300 bin TL olabilir?" diye sordu.

Tarih bilgisi gerektiren sorunun KPSS seviyesinde olduğunu savunan öğrenci, "Bizim sınavda muhatap olduğumuz konular programda kaç bin liralık sorulara denk geliyor ama biz hala yetersiz görülüp mülakata alınıyoruz" diye yazdı.

Tarih bilgisi gerektiren sorunun KPSS seviyesinde olduğunu savunan öğrenci, "Bizim sınavda muhatap olduğumuz konular programda kaç bin liralık sorulara denk geliyor ama biz hala yetersiz görülüp mülakata alınıyoruz" diye yazdı.

Yarışmacıya sorulan binlerce lira değerindeki o soru "Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?" şekilndeydi.

Yarışmacıya sorulan binlerce lira değerindeki o soru "Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?" şekilndeydi.
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İşte kullanıcının isyanı:

İşte kullanıcının isyanı:
x.com

KPSS'ye hazırlananlardan yorumlar da geldi.

KPSS'ye hazırlananlardan yorumlar da geldi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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