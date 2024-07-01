Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Soruya Bir KPSS Öğrencisi İsyan Etti!
Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Soruya Bir KPSS Öğrencisi İsyan Etti!
Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz akşam bir yarışmacıya sorulan sorunun KPSS düzeyinde olduğunu söyleyen bir öğrenci sosyal medya üzerinden isyan etti.
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) birçok öğrencinin hayallerinin ilk adımı. Bu nedenle sınavda sorulan sorular öğrencilerin kaderini belirliyor.
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Geçtiğimiz gün yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'deki soru, bir KPSS öğrencisini isyan ettirdi.
Aylarca sınavı geçmek için hazırlanan öğrenci, "Bu sorunun değeri nasıl 300 bin TL olabilir?" diye sordu.
Tarih bilgisi gerektiren sorunun KPSS seviyesinde olduğunu savunan öğrenci, "Bizim sınavda muhatap olduğumuz konular programda kaç bin liralık sorulara denk geliyor ama biz hala yetersiz görülüp mülakata alınıyoruz" diye yazdı.
Yarışmacıya sorulan binlerce lira değerindeki o soru "Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?" şekilndeydi.
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İşte kullanıcının isyanı:
KPSS'ye hazırlananlardan yorumlar da geldi.
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