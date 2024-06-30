Arka Sokaklar'ın Yönetmeni Ayrılık Kararını Açıklamıştı! Oysa İsteyerek Değilmiş...
Arka Sokaklar'ın Yönetmeni Ayrılık Kararını Açıklamıştı! Oysa İsteyerek Değilmiş...
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziden ayrıldığını açıklamıştı. Meğer ayrılmak zorunda bırakılmış. Birsen Altuntaş, Oğuz'un açıklamalarını duyurdu.
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18'inci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'da şok ayrılık herkesi şaşırttı.
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Yönetmen Orhan Oğuz, geçtiğimiz günkü açıklamasında aniden diziden ayrıldığını söylemişti.
“Kamuya!! 18 yıl yönettiğim ‘Arka Sokaklar’ dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye yazmıştı.
Oğuz’a telefonla ulaştığını söyleyen Birsen Altuntaş haberinde, işin aslının başka olduğunu yazdı.
Yönetmenin “Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım” dediğini belirtti.
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