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Arka Sokaklar'ın Yönetmeni Ayrılık Kararını Açıklamıştı! Oysa İsteyerek Değilmiş...

Arka Sokaklar'ın Yönetmeni Ayrılık Kararını Açıklamıştı! Oysa İsteyerek Değilmiş...

Arka Sokaklar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 17:09

Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziden ayrıldığını açıklamıştı. Meğer ayrılmak zorunda bırakılmış. Birsen Altuntaş, Oğuz'un açıklamalarını duyurdu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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18'inci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'da şok ayrılık herkesi şaşırttı.

18'inci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'da şok ayrılık herkesi şaşırttı.

Yönetmen Orhan Oğuz, geçtiğimiz günkü açıklamasında aniden diziden ayrıldığını söylemişti.

Yönetmen Orhan Oğuz, geçtiğimiz günkü açıklamasında aniden diziden ayrıldığını söylemişti.

“Kamuya!! 18 yıl yönettiğim ‘Arka Sokaklar’ dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye yazmıştı.

“Kamuya!! 18 yıl yönettiğim ‘Arka Sokaklar’ dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye yazmıştı.
twitter.com

Oğuz’a telefonla ulaştığını söyleyen Birsen Altuntaş haberinde, işin aslının başka olduğunu yazdı.

Oğuz’a telefonla ulaştığını söyleyen Birsen Altuntaş haberinde, işin aslının başka olduğunu yazdı.

Yönetmenin “Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım” dediğini belirtti.

Yönetmenin “Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım” dediğini belirtti.

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