Çekim Hatası mı, Mesaj mı? Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Baktığı Tablo Kafaları Karıştırdı!

Kızıl Goncalar sezon arası verdi ama dizi ile ilgili kullanıcılar yazıp çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin baktığı tablonun değişmesi akıllarda soru işareti bıraktı.