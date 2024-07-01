Çekim Hatası mı, Mesaj mı? Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Baktığı Tablo Kafaları Karıştırdı!
Çekim Hatası mı, Mesaj mı? Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Baktığı Tablo Kafaları Karıştırdı!
Kızıl Goncalar sezon arası verdi ama dizi ile ilgili kullanıcılar yazıp çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin baktığı tablonun değişmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
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Kızıl Goncalar enfes bir anlatım ve oyunculuk dehası ile sezon arasında bile konuşulur oldu.
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Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin Özcan Deniz'in oynadığı Levent karakteri ile arasında felsefi bir konuşma geçti.
O sahnede konuşmanın başlangıcında ve sonunda benzer ancak dikkatli bakınca birbirinden farklı olduğu görülen iki tablo radara takıldı.
Önce o sahneye bakalım...
Bir kullanıcı bunun zihninin dışa vurumu olduğunu yazdı.
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Ancak dizi incelemesinde kurgu hatası olduğunu söyleyenler de vardı.
"Scotopia" adlı Youtube kanalında dizi hakkında inceleme yapan Youtuber, Cüneyd'in farklı yerlerde asılı duran tablolar için aynı yöne bakmasının ya kurgu hatası ya da "geçmişle yüzleşme" anlamında bir mesaj olabileceğini söylüyor.
Sizce hangisi? Yorumlarda buluşalım...
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