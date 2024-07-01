Yerli DiCaprio'muz Arda Kural, Emret Komutanım'daki Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlk Kez İtirafta Bulundu!
Yerli DiCaprio'muz Arda Kural, Emret Komutanım'daki Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlk Kez İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=lQvw8...
Yerli Leonardo DiCaprio'muz Arda Kural Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi 2000'lerin başında fazlasıyla popüler olmuş pek çok dizide rol almıştı. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle oyunculuktan uzak kalan Arda Kural, ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olarak hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Kaynak: Esra Ezmeci YouTube Kanalı
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2000'li yılların başında en çok konuşulan isimlerden biri olan Arda Kural, yerli Leonardo DiCaprio'muz olarak anılıyordu.
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Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi pek çok popüler dizide rol alan ünlü oyuncu, ne yazık ki psikoz teşhisi konduktan sonra oyunculuktan uzak kalmıştı.
Uzun yıllar süren tedavisinin ardından yeniden sık sık karşımıza çıkan Arda Kural, ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin programına katılarak önemli itiraflarda bulundu.
Emret Komutanım'daki rol arkadaşlarıyla iyi iletişim kuramayıp kafaya taktığı şeylerin hayatında başka bir boyut açmasına ve bu boyutların da başka düşüncelere ve frekanslara yol açması sebebiyle düşündüklerinin hayatının değişmesine yol açtığını söyledi.
Önemli itiraflarda bulunduğu o anları burada izleyebilirsiniz:
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