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Yerli DiCaprio'muz Arda Kural, Emret Komutanım'daki Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlk Kez İtirafta Bulundu!

Yerli DiCaprio'muz Arda Kural, Emret Komutanım'daki Rol Arkadaşlarıyla İlgili İlk Kez İtirafta Bulundu!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 00:39

Yerli Leonardo DiCaprio'muz Arda Kural Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi 2000'lerin başında fazlasıyla popüler olmuş pek çok dizide rol almıştı. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle oyunculuktan uzak kalan Arda Kural, ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olarak hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Kaynak: Esra Ezmeci YouTube Kanalı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=lQvw8...
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2000'li yılların başında en çok konuşulan isimlerden biri olan Arda Kural, yerli Leonardo DiCaprio'muz olarak anılıyordu.

2000'li yılların başında en çok konuşulan isimlerden biri olan Arda Kural, yerli Leonardo DiCaprio'muz olarak anılıyordu.

Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi pek çok popüler dizide rol alan ünlü oyuncu, ne yazık ki psikoz teşhisi konduktan sonra oyunculuktan uzak kalmıştı.

Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi pek çok popüler dizide rol alan ünlü oyuncu, ne yazık ki psikoz teşhisi konduktan sonra oyunculuktan uzak kalmıştı.

Uzun yıllar süren tedavisinin ardından yeniden sık sık karşımıza çıkan Arda Kural, ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin programına katılarak önemli itiraflarda bulundu.

Uzun yıllar süren tedavisinin ardından yeniden sık sık karşımıza çıkan Arda Kural, ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin programına katılarak önemli itiraflarda bulundu.

Emret Komutanım'daki rol arkadaşlarıyla iyi iletişim kuramayıp kafaya taktığı şeylerin hayatında başka bir boyut açmasına ve bu boyutların da başka düşüncelere ve frekanslara yol açması sebebiyle düşündüklerinin hayatının değişmesine yol açtığını söyledi.

Emret Komutanım'daki rol arkadaşlarıyla iyi iletişim kuramayıp kafaya taktığı şeylerin hayatında başka bir boyut açmasına ve bu boyutların da başka düşüncelere ve frekanslara yol açması sebebiyle düşündüklerinin hayatının değişmesine yol açtığını söyledi.

Ünlü oyuncu rol arkadaşlarıyla tartışıp onların bir grup olduğunu ve kendisini aforoz ettiklerini de itiraf etti!

Önemli itiraflarda bulunduğu o anları burada izleyebilirsiniz:

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