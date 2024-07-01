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Kenan İmirzalıoğlu'nun Ankaralı Hemşerisiyle Arasında Geçen Espirili Diyalog Gülümsetti

Kenan İmirzalıoğlu'nun Ankaralı Hemşerisiyle Arasında Geçen Espirili Diyalog Gülümsetti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 20:53

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'Kim Milyoner Olmak İster?' televizyon programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve seyirci arasında espirili bir diyalog gerçekleşti.

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Ankaralı olduğunu söyleyen seyirci, her yerde Ankara aksanıyla kendini belli ettiğini söyledi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Ankaralı olduğunu söyleyen seyirci, her yerde Ankara aksanıyla kendini belli ettiğini söyledi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kendisi de Ankaralı olan Kenan İmirzalıoğlu ve hemşerisi arasında geçen eğlenceli diyalog seyirciler tarafından gülümsemeyle karşılandı.

Kendisi de Ankaralı olan Kenan İmirzalıoğlu ve hemşerisi arasında geçen eğlenceli diyalog seyirciler tarafından gülümsemeyle karşılandı.

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