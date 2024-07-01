Kenan İmirzalıoğlu'nun Ankaralı Hemşerisiyle Arasında Geçen Espirili Diyalog Gülümsetti

'Kim Milyoner Olmak İster?' televizyon programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve seyirci arasında espirili bir diyalog gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankaralı olduğunu söyleyen seyirci, her yerde Ankara aksanıyla kendini belli ettiğini söyledi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi de Ankaralı olan Kenan İmirzalıoğlu ve hemşerisi arasında geçen eğlenceli diyalog seyirciler tarafından gülümsemeyle karşılandı.
Videonun tamamı için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın