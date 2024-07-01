Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, İstanbul'da Yaşayan Herkesin Gördüğü "O" Kadını Paylaştı!

İstanbul'da yaşayan @sinancankarahan isimli TikTok kullanıcısı, İstanbul'da sürekli karşılaştığı ve herkesin görmüş olabileciği bir kadını sosyal medyada paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'tan Nişantaşı'na kadar her yerde aynı kadını gördüğünü söyleyen TikTok kullanıcısı, tekrar karşılaştığı o kadını kameraya kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşılan video sosyal medyada beğeni topladı. Peki siz daha önce hiç herkesin gördüğü "o" kadınla karşılaşmış mıydınız?
Videonun tamamı için:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın