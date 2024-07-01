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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, İstanbul'da Yaşayan Herkesin Gördüğü "O" Kadını Paylaştı!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, İstanbul'da Yaşayan Herkesin Gördüğü "O" Kadını Paylaştı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 18:05

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İstanbul'da yaşayan @sinancankarahan isimli TikTok kullanıcısı, İstanbul'da sürekli karşılaştığı ve herkesin görmüş olabileciği bir kadını sosyal medyada paylaştı.

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Beşiktaş'tan Nişantaşı'na kadar her yerde aynı kadını gördüğünü söyleyen TikTok kullanıcısı, tekrar karşılaştığı o kadını kameraya kaydetti.

Beşiktaş'tan Nişantaşı'na kadar her yerde aynı kadını gördüğünü söyleyen TikTok kullanıcısı, tekrar karşılaştığı o kadını kameraya kaydetti.

Paylaşılan video sosyal medyada beğeni topladı. Peki siz daha önce hiç herkesin gördüğü "o" kadınla karşılaşmış mıydınız?

Paylaşılan video sosyal medyada beğeni topladı. Peki siz daha önce hiç herkesin gördüğü "o" kadınla karşılaşmış mıydınız?

Videonun tamamı için:

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