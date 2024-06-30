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Yapay Zeka Şaşırtmaya Devam Ediyor: Sosyal Medyanın Fenomen Fotoğraf Kareleri Tek Bir Videoda Buluştu!

Yapay Zeka Şaşırtmaya Devam Ediyor: Sosyal Medyanın Fenomen Fotoğraf Kareleri Tek Bir Videoda Buluştu!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 17:15

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Gelişmiş yapay zeka teknolojisi sayesinde, sosyal medyanın en ikonik ve unutulmaz fotoğraf kareleri yeniden canlandırıldı. Ortaya çıkan video, yapay zekanın gelişmişliği karşısında izleyenleri hayrete düşürdü.

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Fotoğraflardaki anlar, hareketli görüntülerle birleştirilerek adeta hayat buldu.

Fotoğraflardaki anlar, hareketli görüntülerle birleştirilerek adeta hayat buldu.

Sosyal medya tarihine damgasını vuran viral fotoğraf kareleri, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırıldı ve tek bir videoda toplandı.

Sosyal medya tarihine damgasını vuran viral fotoğraf kareleri, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırıldı ve tek bir videoda toplandı.

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