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Kız Arkadaşına Paris'te Evlenme Teklifi Etmek İstedi: Yüzlerce Kişinin Gözü Önünde Böyle Reddedildi

Kız Arkadaşına Paris'te Evlenme Teklifi Etmek İstedi: Yüzlerce Kişinin Gözü Önünde Böyle Reddedildi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 21:41

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Paris'te bir kişi, kız arkadaşıyla birlikte hayatlarını birleştirmeye karar verdiği anı, yüzlerce kişinin bulunduğu bir alanda evlenme teklifiyle süslemek istedi. Ne yazık ki işler istediği gibi gitmedi.

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Genç adam, sevgilisine diz çökerek kalabalık önünde evlenme teklif etti ancak sevgilisi, şaşkınlık içinde teklifi reddetti ve alandan hızla uzaklaştı.

Genç adam, sevgilisine diz çökerek kalabalık önünde evlenme teklif etti ancak sevgilisi, şaşkınlık içinde teklifi reddetti ve alandan hızla uzaklaştı.

Kaydedilen o anlar romantik bir şekilde başlasa da hüsranla sonuçlandı. Reddedilen genç adam, videonun sonunda kahrolmuş bir şekilde görüntülendi.

Kaydedilen o anlar romantik bir şekilde başlasa da hüsranla sonuçlandı. Reddedilen genç adam, videonun sonunda kahrolmuş bir şekilde görüntülendi.

O reddediliş anı 👇

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