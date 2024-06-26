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Bir Kadının Yaptığı 'Erkek Adam' Paylaşımı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bir Kadının Yaptığı 'Erkek Adam' Paylaşımı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 15:50

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'Erkek adam' kavramı, geleneksel toplumlarda erkeklere atfedilen belirli özellikler ve davranışlar olarak bilinir ve günümüzde tartışmalara konu olmaya devam eder. Bir kadın, erkeklere yönelik görüşlerini belirttiği bir videoyla dikkatleri üzerine çekti.

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Paylaşımı yapan kadın, erkek adamın boşandığında ceketini alıp çıkacağını, nafaka pazarlığı yapmayacağını belirtti.

Paylaşımı yapan kadın, erkek adamın boşandığında ceketini alıp çıkacağını, nafaka pazarlığı yapmayacağını belirtti.

Ayrıca, erkeklerin sosyal medyada aktif olmadığını, gündemi Twitter’dan takip ettiklerini ve arada sevgilileriyle fotoğraf paylaşmak için Instagram açtıklarını söyledi.

Ayrıca, erkeklerin sosyal medyada aktif olmadığını, gündemi Twitter’dan takip ettiklerini ve arada sevgilileriyle fotoğraf paylaşmak için Instagram açtıklarını söyledi.

Sosyal medya kullanıcısının, 'erkek adam' kavramı üzerinde yoğunlaştığı bu video tepkileri üzerine çekti.

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