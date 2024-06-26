Bir Kadının Yaptığı 'Erkek Adam' Paylaşımı Sosyal Medyada Tepki Çekti

'Erkek adam' kavramı, geleneksel toplumlarda erkeklere atfedilen belirli özellikler ve davranışlar olarak bilinir ve günümüzde tartışmalara konu olmaya devam eder. Bir kadın, erkeklere yönelik görüşlerini belirttiği bir videoyla dikkatleri üzerine çekti.
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Paylaşımı yapan kadın, erkek adamın boşandığında ceketini alıp çıkacağını, nafaka pazarlığı yapmayacağını belirtti.
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Ayrıca, erkeklerin sosyal medyada aktif olmadığını, gündemi Twitter’dan takip ettiklerini ve arada sevgilileriyle fotoğraf paylaşmak için Instagram açtıklarını söyledi.
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