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Sokak Röportajında Konuşan Kadın: "Gebeririz, Cennete Gidelim Diye Kapandım"

Sokak Röportajında Konuşan Kadın: "Gebeririz, Cennete Gidelim Diye Kapandım"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 13:43

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Yapılan bir sokak röportajı sırasında konuşan bir kadın, dini inançları ve örtünme sebebi hakkında çarpıcı bir açıklama yaparak gündeme oturdu.

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Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajı, dikkat çekici ve çarpıcı bir açıklamaya sahne oldu. Yeni kapandığını söyleyen genç kızın örtünme sebebi ise dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajı, dikkat çekici ve çarpıcı bir açıklamaya sahne oldu. Yeni kapandığını söyleyen genç kızın örtünme sebebi ise dikkat çekti.

Genç kız, örtünme sebebini 'gebeririz falan, ölünce cennete gidelim diye kapandım' gibi açıklamalar yaparak belirtti.

Genç kız, örtünme sebebini 'gebeririz falan, ölünce cennete gidelim diye kapandım' gibi açıklamalar yaparak belirtti.

Sokak röportajına dahil olan başka bir teyze ise örtünme sebebini açıklayan genç kıza tepki gösterdi.

Sokak röportajına dahil olan başka bir teyze ise örtünme sebebini açıklayan genç kıza tepki gösterdi.

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lily

tanrının açık kadınları saçlarından cehennemin tavanına asacağını ve işkence edeceğini söyleyen bir arkadaşımı anımsattı bana