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Hemcinslerine Tepki Gösteren Genç Kız Gündem Oldu: 'Biz Zaten İlerici Bir Toplum Değiliz'

Hemcinslerine Tepki Gösteren Genç Kız Gündem Oldu: 'Biz Zaten İlerici Bir Toplum Değiliz'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 16:12

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Açık giyim ve kapalı giyim konusu, modern toplumda sıklıkla tartışılan ve farklı görüşlerin çatıştığı bir alan olarak öne çıkmaya devam ediyor. TikTok kullanıcısı sevincprlk, bu konuda sürekli fikir beyan eden hemcinslerine tepkisini çektiği bir video ile gösterdi.

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Bir TikTok kulanıcısı, kadınların kıyafeti üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin yorumuyla gündem oldu.

Bir TikTok kulanıcısı, kadınların kıyafeti üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin yorumuyla gündem oldu.

Genç kız çektiği videoda kadınların halihazırda giydiği kıyafetler, tavırları ve gülüşleri ile bile toplum içinde pek çok zorlukla karşı karşıya kaldıklarından dem vurdu.

TikTok kullanıcısı böyle bir ortamda ‘açık giyim çok varoşça’ denmesinin oldukça yersiz ve cahilce olduğunu söyledi.

TikTok kullanıcısı böyle bir ortamda ‘açık giyim çok varoşça’ denmesinin oldukça yersiz ve cahilce olduğunu söyledi.

Konu hakkında görüşlerini belirtip hemcinslerini eleştiren genç kız, bu fikirleriyle binlerce beğeni aldı.

Videonun tamamı için:

Video, TikTok'ta birçok kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni topladı 👇

Video, TikTok'ta birçok kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni topladı 👇

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