Hemcinslerine Tepki Gösteren Genç Kız Gündem Oldu: 'Biz Zaten İlerici Bir Toplum Değiliz'

Açık giyim ve kapalı giyim konusu, modern toplumda sıklıkla tartışılan ve farklı görüşlerin çatıştığı bir alan olarak öne çıkmaya devam ediyor. TikTok kullanıcısı sevincprlk, bu konuda sürekli fikir beyan eden hemcinslerine tepkisini çektiği bir video ile gösterdi.