Ukraynalı Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şehirden Dumanlar Yükselirken Spor Yaptığı Videoyu Paylaştı

Odessa'da yaşanan olaylar sırasında, şehirdeki patlamalar sonucu dumanlar yükselirken, bir Ukraynalı spor yapmaya devam etti.
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Ukrayna'nın Odessa şehrinde, şehirden dumanlar yükselirken spor yapmaya devam eden bir Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı görüntülerle dikkat çekti.
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Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı: "Bizi öldürebileceklerini sanıyorlar ama Ukraynalı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar."
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