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Ukraynalı Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şehirden Dumanlar Yükselirken Spor Yaptığı Videoyu Paylaştı

Ukraynalı Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Şehirden Dumanlar Yükselirken Spor Yaptığı Videoyu Paylaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 15:11

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Odessa'da yaşanan olaylar sırasında, şehirdeki patlamalar sonucu dumanlar yükselirken, bir Ukraynalı spor yapmaya devam etti.

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Ukrayna'nın Odessa şehrinde, şehirden dumanlar yükselirken spor yapmaya devam eden bir Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı görüntülerle dikkat çekti.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde, şehirden dumanlar yükselirken spor yapmaya devam eden bir Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı görüntülerle dikkat çekti.

Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı: "Bizi öldürebileceklerini sanıyorlar ama Ukraynalı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar."

Ukraynalı sosyal medya kullanıcısı: "Bizi öldürebileceklerini sanıyorlar ama Ukraynalı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar."

Videonun tamamı için;

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