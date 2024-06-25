Türkiye'ye Gelmek İsteyen Bir Gurbetçi 8 Saat Sırada Bekleyince İsyan Etti!

Özellikle yaz aylarında ve bayram tatilleri gibi yoğun dönemlerde, sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşup geçiş süreleri ciddi şekilde uzayabiliyor. Sınır kapılarında yaşanan yoğunluk, gurbetçilerin saatlerce beklemesine neden oldu.