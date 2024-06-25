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Türkiye'ye Gelmek İsteyen Bir Gurbetçi 8 Saat Sırada Bekleyince İsyan Etti!

Türkiye'ye Gelmek İsteyen Bir Gurbetçi 8 Saat Sırada Bekleyince İsyan Etti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 11:24

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Özellikle yaz aylarında ve bayram tatilleri gibi yoğun dönemlerde, sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşup geçiş süreleri ciddi şekilde uzayabiliyor. Sınır kapılarında yaşanan yoğunluk, gurbetçilerin saatlerce beklemesine neden oldu.

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Sınır kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle 8 saat bekleyen bir gurbetçi isyan etti.

Sınır kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle 8 saat bekleyen bir gurbetçi isyan etti.

Avrupalı gurbetçilerin her sene bu durumu yaşadığını söyleyen kişi, “siz Almancısınız, sizde para çok diyorlar ama nasıl gidiyoruz, nasıl geliyoruz soran yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Avrupalı gurbetçilerin her sene bu durumu yaşadığını söyleyen kişi, “siz Almancısınız, sizde para çok diyorlar ama nasıl gidiyoruz, nasıl geliyoruz soran yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Videonun tamamı için;

Gurbetçinin bu paylaşımı tepkilere sebep oldu 👇

Gurbetçinin bu paylaşımı tepkilere sebep oldu 👇
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