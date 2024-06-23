Çırağan Sarayı'nda Havuza Girmek İsteyen Bir Turist, Havuza Girmenin Maliyeti Karşısında Tepki Gösterdi

İstanbul'un gözde tarihi mekanlarından biri olan Çırağan Sarayı, muhteşem Boğaz manzarası ve lüks hizmetleriyle ünlü. Çırağan Sarayı'nda havuza girmek isteyen turist ise havuza girmenin maliyetini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.
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Çırağan Sarayı'nda havuza girmek isteyen bir turist, günlük kullanım maliyeti 700 euro olan havuz karşısında büyük bir şok yaşadı. Bu fiyat, turistin beklediğinden çok daha yüksekti.
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Şaşkına dönen turist, "Sadece Çırağan'da havuza girmenin maliyetiyle, Dubai'de 5 yıldızlı bir otelde 3 gece kalabilirsin" gibi karşılaştırmalar yaparak havuzun maliyetine tepki gösterdi.
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