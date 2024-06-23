Çırağan Sarayı'nda Havuza Girmek İsteyen Bir Turist, Havuza Girmenin Maliyeti Karşısında Tepki Gösterdi

İstanbul'un gözde tarihi mekanlarından biri olan Çırağan Sarayı, muhteşem Boğaz manzarası ve lüks hizmetleriyle ünlü. Çırağan Sarayı'nda havuza girmek isteyen turist ise havuza girmenin maliyetini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.