Görüş Bildir
Haberler
Video
Çırağan Sarayı'nda Havuza Girmek İsteyen Bir Turist, Havuza Girmenin Maliyeti Karşısında Tepki Gösterdi

Çırağan Sarayı'nda Havuza Girmek İsteyen Bir Turist, Havuza Girmenin Maliyeti Karşısında Tepki Gösterdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 12:07

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'un gözde tarihi mekanlarından biri olan Çırağan Sarayı, muhteşem Boğaz manzarası ve lüks hizmetleriyle ünlü. Çırağan Sarayı'nda havuza girmek isteyen turist ise havuza girmenin maliyetini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çırağan Sarayı'nda havuza girmek isteyen bir turist, günlük kullanım maliyeti 700 euro olan havuz karşısında büyük bir şok yaşadı. Bu fiyat, turistin beklediğinden çok daha yüksekti.

Çırağan Sarayı'nda havuza girmek isteyen bir turist, günlük kullanım maliyeti 700 euro olan havuz karşısında büyük bir şok yaşadı. Bu fiyat, turistin beklediğinden çok daha yüksekti.

Şaşkına dönen turist, "Sadece Çırağan'da havuza girmenin maliyetiyle, Dubai'de 5 yıldızlı bir otelde 3 gece kalabilirsin" gibi karşılaştırmalar yaparak havuzun maliyetine tepki gösterdi.

Şaşkına dönen turist, "Sadece Çırağan'da havuza girmenin maliyetiyle, Dubai'de 5 yıldızlı bir otelde 3 gece kalabilirsin" gibi karşılaştırmalar yaparak havuzun maliyetine tepki gösterdi.

Videonun tamamı için;

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın