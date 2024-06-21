Yunanistan Thasos Adası’ndaki Bedava Beach: "Sizden Sadece Kahve Falan İçmenizi Bekliyorlar"

Fatih'te Bir Adam Çocuğuyla Kavga Eden Bir Çocuğu Hem Darbetti Hem Öldürmekle Tehdit Etti

Sadece 40 TL: Boş Baklava ve Boş Dondurma Külahından Sonra Şimdi de Etsiz Lahmacun Viral Oldu

Kaldırımdan Giderken Yayaya Korna Çalan Motorcuyu Uyardı: İki Motor Sürücüsü Arasında Kavga Çıktı

Meksika'daki 64 Metrekare Olan Mikro Ev Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı

Kimsesi Olmayan Dedenin Gelinine Hazırladığı Çeyiz Bohçası Sosyal Medya Kullanıcılarını Duygulandırdı

Bu Nasıl Olabilir? İnsan Dişinin Ne Kadar Güçlü Olduğu Bir Makine ile Ölçüldü

Küçükçekmece'de İki Dede Parkta Öpüşürken Görüntülendi