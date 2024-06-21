Yunanistan Thasos Adası’ndaki Bedava Beach: "Sizden Sadece Kahve Falan İçmenizi Bekliyorlar"

Türkiye'de özellikle popüler tatil bölgelerinde plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri her yıl artış göstermektedir.
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Bir sosyal medya kullanıcısı ise Yunanistan Thasos Adası’ndaki bedava plajı tanıttığı ve Türkiye'deki plajlarla karşılaştırdığı videoyu takipçileriyle paylaştı.
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Doğal güzellikleriyle ünlü olan Thasos Adası'ndaki bu plajın bedava olması dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcısı, harcama limiti olmayan bu plajda yalnızca plajdaki işletmeden herhangi bir ürün alınmasının yeterli olduğunu söyledi.
O plaj ;
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