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Yunanistan Thasos Adası’ndaki Bedava Beach: "Sizden Sadece Kahve Falan İçmenizi Bekliyorlar"

Yunanistan Thasos Adası’ndaki Bedava Beach: "Sizden Sadece Kahve Falan İçmenizi Bekliyorlar"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 15:30

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Türkiye'de özellikle popüler tatil bölgelerinde plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri her yıl artış göstermektedir.

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Bir sosyal medya kullanıcısı ise Yunanistan Thasos Adası’ndaki bedava plajı tanıttığı ve Türkiye'deki plajlarla karşılaştırdığı videoyu takipçileriyle paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Yunanistan Thasos Adası’ndaki bedava plajı tanıttığı ve Türkiye'deki plajlarla karşılaştırdığı videoyu takipçileriyle paylaştı.

Doğal güzellikleriyle ünlü olan Thasos Adası'ndaki bu plajın bedava olması dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcısı, harcama limiti olmayan bu plajda yalnızca plajdaki işletmeden herhangi bir ürün alınmasının yeterli olduğunu söyledi.

Doğal güzellikleriyle ünlü olan Thasos Adası'ndaki bu plajın bedava olması dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcısı, harcama limiti olmayan bu plajda yalnızca plajdaki işletmeden herhangi bir ürün alınmasının yeterli olduğunu söyledi.

O plaj ;

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