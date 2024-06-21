3'ü 1 Arada Nikah: Giresun'da 3 Erkek Kardeş Aynı Gün Nikah Masasına Oturdu

Nikah günü, birçok çift için en özel ve en unutulmaz günlerden biridir. Giresun'da aynı gün nikah masasına oturan 3 erkek kardeş, bu unutulmaz günlerini bir arada gerçekleştirmek istediler. Düğünleri ise birer ay arayla farklı şehirlerde yapılacak.