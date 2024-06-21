3'ü 1 Arada Nikah: Giresun'da 3 Erkek Kardeş Aynı Gün Nikah Masasına Oturdu

Nikah günü, birçok çift için en özel ve en unutulmaz günlerden biridir. Giresun'da aynı gün nikah masasına oturan 3 erkek kardeş, bu unutulmaz günlerini bir arada gerçekleştirmek istediler. Düğünleri ise birer ay arayla farklı şehirlerde yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı gün evlenmeye karar veren çiftlerin nikahını Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardeşlerden Sinan Saray; "Ocağımız birdi, aşımız birdi, umarım mutluluğumuz da bir olur."
Nikah sonrası tekerlekli sandalyede oturan annelerinin kucağına oturarak fotoğraf çektiren üç kardeş, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular.
Videonun tamamı için;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın