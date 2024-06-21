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3'ü 1 Arada Nikah: Giresun'da 3 Erkek Kardeş Aynı Gün Nikah Masasına Oturdu

3'ü 1 Arada Nikah: Giresun'da 3 Erkek Kardeş Aynı Gün Nikah Masasına Oturdu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 14:24 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 14:37

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Nikah günü, birçok çift için en özel ve en unutulmaz günlerden biridir. Giresun'da aynı gün nikah masasına oturan 3 erkek kardeş, bu unutulmaz günlerini bir arada gerçekleştirmek istediler. Düğünleri ise birer ay arayla farklı şehirlerde yapılacak.

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Aynı gün evlenmeye karar veren çiftlerin nikahını Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kıydı.

Aynı gün evlenmeye karar veren çiftlerin nikahını Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kıydı.

Kardeşlerden Sinan Saray; "Ocağımız birdi, aşımız birdi, umarım mutluluğumuz da bir olur."

Kardeşlerden Sinan Saray; "Ocağımız birdi, aşımız birdi, umarım mutluluğumuz da bir olur."

Nikah sonrası tekerlekli sandalyede oturan annelerinin kucağına oturarak fotoğraf çektiren üç kardeş, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular.

Nikah sonrası tekerlekli sandalyede oturan annelerinin kucağına oturarak fotoğraf çektiren üç kardeş, duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldular.

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