Coşkuyla Kutladılar: Bursa'da Bir İlk Okuldaki Öğretmenlerin Gülümseten Karne Günü Sevinci

Karne günü, öğrenciler kadar öğretmenler için de özel ve heyecan verici bir gündür. Öğretmenler, bir yıl boyunca emek verdikleri öğrencilerinin başarılarını ve gelişimlerini görmekten büyük mutluluk duyarlar
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Bursa'da bir ilk okulda eğitim veren öğretmenler de karne gününü coşkuyla kutladılar.
Hababam Sınıfı filminin müziği eşliğinde karneleri verip okuldan koşarak çıkan öğretmenler, izleyenlerde gülümseme bıraktı.
O gülümseten anlar 👇
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