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İşletme Sahibi Bir Kişinin Sosyal Medyada Paylaştığı Mizah Dolu Video Viral Oldu: Büfecilere Selam Olsun!

İşletme Sahibi Bir Kişinin Sosyal Medyada Paylaştığı Mizah Dolu Video Viral Oldu: Büfecilere Selam Olsun!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 22:59

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Büfe ve dükkan sahipleri, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturur ve yerel ticaretin bel kemiğini oluşturur. Büfe sahibi bir kişi de @cakirbufee isimli Instagram hesabından kendi işletmesiyle ilgili mizah dolu bir paylaşım yaptı.

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İlk olarak dükkan sahibi olmanın nasıl hayal edildiğini komik bir dille göstermek istedi.

İlk olarak dükkan sahibi olmanın nasıl hayal edildiğini komik bir dille göstermek istedi.

Sonrasında mizahi bir şekilde, dükkan sahibi olmanın gerçekte nasıl olduğunu paylaştığı samimi video ile anlattı.

Sonrasında mizahi bir şekilde, dükkan sahibi olmanın gerçekte nasıl olduğunu paylaştığı samimi video ile anlattı.

Videonun tamamı için ;

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