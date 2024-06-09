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Mustafa Sarıgül Yumurta Kırarak İsrail'i Tehdit Etti: "Sabrımızı Taşırmayın"

Mustafa Sarıgül Yumurta Kırarak İsrail'i Tehdit Etti: "Sabrımızı Taşırmayın"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 15:04

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Türk siyasetinin renkli isimlerinden Mustafa Sarıgül, yine dikkat çeken bir eylemle gündeme geldi. Sarıgül, son zamanlarda İsrail'in Filistine yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla ilginç bir yöntem seçti.

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Yumurtaların üzerine Türk bayrağı ve İsrail bayrağı resimleri çizerek yumurtaları kırdı. Yaptığı bu eylemi "sabrımızı taşırmayın" notuyla paylaştı.

Yumurtaların üzerine Türk bayrağı ve İsrail bayrağı resimleri çizerek yumurtaları kırdı. Yaptığı bu eylemi "sabrımızı taşırmayın" notuyla paylaştı.

Sarıgül, yumurtaları birbirine çarpıştırdıktan sonra üzerinde Türk bayrağı olan yumurtanın kırılmamasına dikkat çekti ve "Türkiye'yi kimse kıramaz" sözlerini ekledi.

Sarıgül, yumurtaları birbirine çarpıştırdıktan sonra üzerinde Türk bayrağı olan yumurtanın kırılmamasına dikkat çekti ve "Türkiye'yi kimse kıramaz" sözlerini ekledi.

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