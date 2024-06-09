Mustafa Sarıgül Yumurta Kırarak İsrail'i Tehdit Etti: "Sabrımızı Taşırmayın"

Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Fenerbahçe Sevgisini Bir de 13 Yaşındaki Genç Taraftardan Dinleyin!

Gittiği Berberde Saçına Hem Atatürk'ün Hem de Oğuzhan Uğur'un Portresini Kazıtan Adam Viral Oldu