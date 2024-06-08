Görüş Bildir
Haberler
Video
Fenerbahçe'nin Genel Kurulunda Icardi'nin Cinsel Organı Konuşuldu:"Cinsel Organını Tuttu 1 Maç Ceza Verdiniz"

Fenerbahçe'nin Genel Kurulunda Icardi'nin Cinsel Organı Konuşuldu:"Cinsel Organını Tuttu 1 Maç Ceza Verdiniz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 22:36

İçerik Devam Ediyor

Fenerbahçe genel kurulunda Mert Hakan Yandaş ve Mauro Icardi'ye verilen ceza hakkında konuşuldu. Mert Hakan Yandaş'ın aldığı 5 maç ceza ve Mauro Icardi'nin aldığı 1 maç ceza karşılaştırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maçtan men edilmişti.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maçtan men edilmişti.

Mauro Icardi ise rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle 1 maçtan men edilmişti.

Mauro Icardi ise rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle 1 maçtan men edilmişti.

Genel Kurulda "Çocuk armasını öptü 5 maç ceza verdiniz, kendi oyuncunuz cinsel organını tuttu 1 maç ceza verdiniz" şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Genel Kurulda "Çocuk armasını öptü 5 maç ceza verdiniz, kendi oyuncunuz cinsel organını tuttu 1 maç ceza verdiniz" şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yiğit Gürel

MERT HAKANIN ALDIĞI CEZA SADECE RAKİP TRİBÜNLERE ARMASINI GÖSTERDİĞİ İÇİNDİ YANLI CEZALAR VERMEYE DEVAM MI TFF