Fenerbahçe'nin Genel Kurulunda Icardi'nin Cinsel Organı Konuşuldu:"Cinsel Organını Tuttu 1 Maç Ceza Verdiniz"

Fenerbahçe genel kurulunda Mert Hakan Yandaş ve Mauro Icardi'ye verilen ceza hakkında konuşuldu. Mert Hakan Yandaş'ın aldığı 5 maç ceza ve Mauro Icardi'nin aldığı 1 maç ceza karşılaştırıldı.
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maçtan men edilmişti.
Mauro Icardi ise rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle 1 maçtan men edilmişti.
Genel Kurulda "Çocuk armasını öptü 5 maç ceza verdiniz, kendi oyuncunuz cinsel organını tuttu 1 maç ceza verdiniz" şeklinde açıklamalarda bulunuldu.
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MERT HAKANIN ALDIĞI CEZA SADECE RAKİP TRİBÜNLERE ARMASINI GÖSTERDİĞİ İÇİNDİ YANLI CEZALAR VERMEYE DEVAM MI TFF