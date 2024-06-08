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Sefo'nun A Milli Futbol Takım'ı İçin Yaptığı EURO 2024 Şarkısı "Türkiye'm" TFF Tarafından Yayınlandı!

Sefo'nun A Milli Futbol Takım'ı İçin Yaptığı EURO 2024 Şarkısı "Türkiye'm" TFF Tarafından Yayınlandı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 17:09

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EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için ünlü şarkıcı Sefo 'Türkiye'm' isimli şarkısını besteledi. A Milli Takımımız için özel olarak bestelenen şarkı kısa sürede ilgileri üzerine topladı.

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Başarılı sanatçı Sefo, aylarca üzerinde çalıştığı besteye cesaret, başarı ve inanç temaları katarak dinleyiciyle sundu.

Başarılı sanatçı Sefo, aylarca üzerinde çalıştığı besteye cesaret, başarı ve inanç temaları katarak dinleyiciyle sundu.

Sefo'nun yazdığı Türkiye'm isimli şarkı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türk futbolseverlerle paylaşıldı.

Sefo'nun yazdığı Türkiye'm isimli şarkı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türk futbolseverlerle paylaşıldı.

Türkiye'm şakısını dinlemek için👇

Şarkıya gelen tepkiler ise👇

Şarkıya gelen tepkiler ise👇
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twitter.com
twitter.com
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Beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu tabii

Beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu tabii
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