İstanbul'un En Turistik Yerlerinde Dolaşan Cübbeli, Sarıklı Tebliğciler Kısa Giyinen Kadınları Uyardı

İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinden Galata'da, cübbeli ve sarılı bir grup tebliğci, kısa giyinen kadın turistleri kıyafetleri konusunda uyarırken görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galata Kulesi ve çevresinde görüntülenen bir grup tebliğci, özellikle yaz aylarında turistlerin ve yerel halkın sıkça ziyaret ettiği bu bölgede, kısa giyinen kadınları kıyafetleri hakkında uyardı.
"Uzun giyin, kısa giyinmek haram" diye bağırarak dolaştılar. Tartışma yaratacak bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
O anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Tebliğciler gerçekte ait olmak istedikleri yerlerde ve beraber olmak istedikleri kişilere tebliğde bulunuyorlar. Canı çekiyor pavyona gidiyor, canı çekiyor m... Devamını Gör
Sakalına tükürdüğüm sanane milletin ettiğinden bir tek senin dikkatini çekiyor başka kimsenin değil beynin gözlerin tek baktığı yer seni örümcek kafalı
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.