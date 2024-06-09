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İstanbul'un En Turistik Yerlerinde Dolaşan Cübbeli, Sarıklı Tebliğciler Kısa Giyinen Kadınları Uyardı

İstanbul'un En Turistik Yerlerinde Dolaşan Cübbeli, Sarıklı Tebliğciler Kısa Giyinen Kadınları Uyardı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 14:38 Son Güncelleme: 09.06.2024 - 15:16

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İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinden Galata'da, cübbeli ve sarılı bir grup tebliğci, kısa giyinen kadın turistleri kıyafetleri konusunda uyarırken görüntülendi.

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Galata Kulesi ve çevresinde görüntülenen bir grup tebliğci, özellikle yaz aylarında turistlerin ve yerel halkın sıkça ziyaret ettiği bu bölgede, kısa giyinen kadınları kıyafetleri hakkında uyardı.

Galata Kulesi ve çevresinde görüntülenen bir grup tebliğci, özellikle yaz aylarında turistlerin ve yerel halkın sıkça ziyaret ettiği bu bölgede, kısa giyinen kadınları kıyafetleri hakkında uyardı.

"Uzun giyin, kısa giyinmek haram" diye bağırarak dolaştılar. Tartışma yaratacak bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"Uzun giyin, kısa giyinmek haram" diye bağırarak dolaştılar. Tartışma yaratacak bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

O anlar;

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siz insanların sorunu ne

Tebliğciler gerçekte ait olmak istedikleri yerlerde ve beraber olmak istedikleri kişilere tebliğde bulunuyorlar. Canı çekiyor pavyona gidiyor, canı çekiyor m... Devamını Gör

can palabıyık

Sakalına tükürdüğüm sanane milletin ettiğinden bir tek senin dikkatini çekiyor başka kimsenin değil beynin gözlerin tek baktığı yer seni örümcek kafalı

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