Tatil İçin Gelen Alman Gurbetçi İlginç Bir Röportaj Verdi:"Türkiye'de Arabanın Bir Tekerleğini Bile Alamazlar"

Tatillerde Türkiye'ye gelen gurbetçiler, genellikle yaz aylarında turistik bölgelerde tatil yaparlar ve memleketlerini ziyaret ederler. Tatil için Türkiye'ye gelen bir turist de sokak röportajına denk geldi ve ilginç bir röportaj gerçekleşti.
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Tatil için gelen gurbetçi, Türk insanına ve Türkiye'nin güncel durumuna karşı olumsuz söylemlerde bulundu.
Sonrasında ise daha önceden röportaj veren gurbetçileri tiye alarak Almanya'nın çok güzel olduğunu ve asla Türkiye'ye geri dönmek istemediğini söyledi. Paylaşılan video gündem oldu.
Röportajın tamamı için;
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