Voleybol Sevinciyle Olay Olan Kadın Taraftar Maç Günü Yaşadıklarını Anlattı!

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Voleybol maçındaki sevinci olay olan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı.
Yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı videoda erkek arkadaşına da yer verdi. Erkek arkadaşından ise sevgilisine destek geldi.
Videonun tamamı için;
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artık kapatın bu konuyu mağdur feminist edebiyatı yapmayın
Kuzey Kore bu kadını görse tüm füze çalışmalarına ayırdığı yatırımı bu kadına yapardı🙂🙂
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