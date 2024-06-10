Voleybol Sevinciyle Olay Olan Kadın Taraftar Maç Günü Yaşadıklarını Anlattı!

Tanıştığı Her Ünlünün Başına Binbir Musibet Gelen Genç O Tanışma Anlarını “Tanışalım mı?” Notuyla Paylaştı

Japon İşi Filmi Gerçek Oldu: Çin'de Bir Firma Sahibi Kendisine Birebir Benzeyen Bir Robot Yaptırdı