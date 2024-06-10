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Voleybol Sevinciyle Olay Olan Kadın Taraftar Maç Günü Yaşadıklarını Anlattı!

Voleybol Sevinciyle Olay Olan Kadın Taraftar Maç Günü Yaşadıklarını Anlattı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 20:01

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Türkiye-ABD voleybol maçında sevinen bir kadın taraftar sık sık kameralara yansımıştı. Milli takımımızın kazandığı maçta sevinen kadın gündeme gelmişti.

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Voleybol maçındaki sevinci olay olan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı.

Voleybol maçındaki sevinci olay olan Nazlıcan İrem Köroğlu, YouTube hesabında maç günü yaşadıklarını anlattı.

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Yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı videoda erkek arkadaşına da yer verdi. Erkek arkadaşından ise sevgilisine destek geldi.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı videoda erkek arkadaşına da yer verdi. Erkek arkadaşından ise sevgilisine destek geldi.

Videonun tamamı için;

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Osman Elmallı

artık kapatın bu konuyu mağdur feminist edebiyatı yapmayın

jeolog_30

Kuzey Kore bu kadını görse tüm füze çalışmalarına ayırdığı yatırımı bu kadına yapardı🙂🙂

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