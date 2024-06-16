NBA'deki Oyuncumuz Alperen Şengün ile Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir TikTok Akımına Katıldı

TikTok'ta yeni bir akım viral oldu. Bu eğlenceli akıma göre, taş, kağıt, makas oyununun kazananı, ortada duran yemeği yemeyi hak ediyor.
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Viral olan bu oyuna, ünlü basketbolcu Alperen Şengün ve eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir de katılarak ilgi toplamayı başardılar.
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Kameraya aldıkları bu eğlenceli anları NBA'deki yıldızımız Alperen Şengün, kendi TikTok hesabından takipçileriyle paylaştı.
Videonun tamamı için;
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