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Kızının Göbek Piercingi ile Tanışan Babanın Tapkileri Viral Oldu: "Kızım Bi Deri Altına Girse..."

Kızının Göbek Piercingi ile Tanışan Babanın Tapkileri Viral Oldu: "Kızım Bi Deri Altına Girse..."

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 17:56

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Piercing, vücudun çeşitli bölgelerine takılan takılarla yapılan bir süsleme biçimidir ve gençler arasında popüler bir ifade biçimi haline gelmiştir. Göbek piercingini babasına gösteren @aleynaktepe isimli TikTok kullanıcısı, o anları takipçileriyle paylaştı.

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Yaptırdığı piercingi ailesine göstermek isteyen genç kız, o anları videoya kaydetti. Kızlarının göbek piercingini gören anne ve baba şaşkına döndü.

Yaptırdığı piercingi ailesine göstermek isteyen genç kız, o anları videoya kaydetti. Kızlarının göbek piercingini gören anne ve baba şaşkına döndü.

O gülümseten anlar sosyal medyada viral oldu.

O gülümseten anlar sosyal medyada viral oldu.

Videonun tamamı için;

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