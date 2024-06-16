Kızının Göbek Piercingi ile Tanışan Babanın Tapkileri Viral Oldu: "Kızım Bi Deri Altına Girse..."

Piercing, vücudun çeşitli bölgelerine takılan takılarla yapılan bir süsleme biçimidir ve gençler arasında popüler bir ifade biçimi haline gelmiştir. Göbek piercingini babasına gösteren @aleynaktepe isimli TikTok kullanıcısı, o anları takipçileriyle paylaştı.
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Yaptırdığı piercingi ailesine göstermek isteyen genç kız, o anları videoya kaydetti. Kızlarının göbek piercingini gören anne ve baba şaşkına döndü.
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O gülümseten anlar sosyal medyada viral oldu.
Videonun tamamı için;
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