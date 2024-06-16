Kızının Göbek Piercingi ile Tanışan Babanın Tapkileri Viral Oldu: "Kızım Bi Deri Altına Girse..."

Piercing, vücudun çeşitli bölgelerine takılan takılarla yapılan bir süsleme biçimidir ve gençler arasında popüler bir ifade biçimi haline gelmiştir. Göbek piercingini babasına gösteren @aleynaktepe isimli TikTok kullanıcısı, o anları takipçileriyle paylaştı.