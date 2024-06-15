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Üniversiteden Mezun Olan Genç Kız Ailesine Böyle Teşekkür Etti

Üniversiteden Mezun Olan Genç Kız Ailesine Böyle Teşekkür Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 18:43 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 18:44

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Mezuniyet, eğitim hayatının önemli bir dönüm noktasıdır ve hem mezun olan kişi hem de ailesi için büyük bir gurur kaynağıdır. @askolsunezgi adlı TikTok kullanıcısı da mezuniyetinden duygulandıran bir video paylaştı.

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Genç kız, anneannesi ve dedesine kendi mezuniyet kıyafetlerini giydirerek teşekkür etmek istedi.

Genç kız, anneannesi ve dedesine kendi mezuniyet kıyafetlerini giydirerek teşekkür etmek istedi.

"Çocuğunuz görüp, hiçbir şeyin yokluğunu hissettirmediğiniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştığı video duygulandırdı.

"Çocuğunuz görüp, hiçbir şeyin yokluğunu hissettirmediğiniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştığı video duygulandırdı.

Videonun tamamı için;

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