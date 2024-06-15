Üniversiteden Mezun Olan Genç Kız Ailesine Böyle Teşekkür Etti

Mezuniyet, eğitim hayatının önemli bir dönüm noktasıdır ve hem mezun olan kişi hem de ailesi için büyük bir gurur kaynağıdır. @askolsunezgi adlı TikTok kullanıcısı da mezuniyetinden duygulandıran bir video paylaştı.
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Genç kız, anneannesi ve dedesine kendi mezuniyet kıyafetlerini giydirerek teşekkür etmek istedi.
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"Çocuğunuz görüp, hiçbir şeyin yokluğunu hissettirmediğiniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştığı video duygulandırdı.
Videonun tamamı için;
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