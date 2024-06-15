Trafikte Tartıştığı Kişinin Polis Olduğunu Öğrenen Motorlu Sürücü Şaşkınlık Yaşadı

Bir motorlu sürücünün trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün polis olduğunu öğrenmesi, ilginç ve komik anlara sahne oldu. @cansu.ozturkk34 isimli sosyal medya kullanıcısı o anları paylaştı.
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Önce sinirlenerek yanındaki arabaya tepki gösteren motor sürücüsü, daha önce beklemediği bir durumla karşılaştı.
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Tartıştığı arabanın şoförü bir anda polis kimliğini gösterince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Videonun tamamı için;
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