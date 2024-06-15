Görüş Bildir
Haberler
Video
Trafikte Tartıştığı Kişinin Polis Olduğunu Öğrenen Motorlu Sürücü Şaşkınlık Yaşadı

Trafikte Tartıştığı Kişinin Polis Olduğunu Öğrenen Motorlu Sürücü Şaşkınlık Yaşadı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 16:48

İçerik Devam Ediyor

Bir motorlu sürücünün trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün polis olduğunu öğrenmesi, ilginç ve komik anlara sahne oldu. @cansu.ozturkk34 isimli sosyal medya kullanıcısı o anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Önce sinirlenerek yanındaki arabaya tepki gösteren motor sürücüsü, daha önce beklemediği bir durumla karşılaştı.

Önce sinirlenerek yanındaki arabaya tepki gösteren motor sürücüsü, daha önce beklemediği bir durumla karşılaştı.

Tartıştığı arabanın şoförü bir anda polis kimliğini gösterince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Tartıştığı arabanın şoförü bir anda polis kimliğini gösterince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Videonun tamamı için;

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın