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İtalya Başbakanı Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tiksinircesine Baktığı Görüntülendi

İtalya Başbakanı Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tiksinircesine Baktığı Görüntülendi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 18:20

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Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı.

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G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "kürtaj" konusundaki anlaşmazlığının iki lider arasında tansiyonun yükselmesine yol açtığı bildirildi.

G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "kürtaj" konusundaki anlaşmazlığının iki lider arasında tansiyonun yükselmesine yol açtığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

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