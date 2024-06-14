İtalya Başbakanı Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tiksinircesine Baktığı Görüntülendi

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı.
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G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "kürtaj" konusundaki anlaşmazlığının iki lider arasında tansiyonun yükselmesine yol açtığı bildirildi.
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.
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