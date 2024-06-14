İtalya Başbakanı Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tiksinircesine Baktığı Görüntülendi

Sonuca İnanamayacaksınız! Bir Yıldır Saçlarını Taramayan Kadının Yardımına Kuaför Yetişti

Bir Vatandaş Hastanede Gelen Kahvaltıdan Sonra Bakan Koca’ya İsyan Etti

Kadıköy'de Motorsikletli Yayaya Çarptı! Kaza, Jahrein ve Pintipanda'nın da Dahil Olduğu Tartışmaya Dönüştü!